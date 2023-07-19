Український голкіпер тренується з першою командою Байєра – Алонсо особисто запросив вихованця Динамо
Олександр Петренко спробує зарекомендувати себе в очах іспанського наставника "фармацевтів".
Голкіпер збірної України U-16 Олександр Петренко тренується з основою Байєра на підготовчих зборах, повідомляє Football.ua.
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Хабі Алонсо особисто включив 16-річного українця до складу першої команди перед стартом сезону 2023/24.
Нагадаємо, Петренко – вихованець академії Динамо. У квітні 2022 року перейшов в угорську Кішварду, а з вересня 2022-го виступає за Байєр U-17.
До слова, одноклубником Петренка є ще один українець – Микита Славицький, який напередодні відзначився голом у матчі з Хоффенхаймом.
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