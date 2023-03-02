Вингер Динамо Самба Диалло продолжает забивать в футболке сборной Сенегала U-20. На этот раз пострадал Бенин.

Кубок африканских наций U-20, 1/4 финала

Сенегал U-20 – Бенин U-20 – 1:0

Гол: Диалло, 51

"Львы Теранги" провели идеальный групповой этап молодежного КАН: не пропустили ни одного гола в 3 матчах и забили 8. Соперником в первом матче плей-офф был Бенин.

Диалло помог Сенегалу досрочно выйти в четвертьфинал молодежного Кубка Африки – вингер Динамо организовал гол

В поединке не было много моментов, так что все мог решить один меткий выстрел. Так и вышло. Камара на 51-й минуте подал со штрафного, а Диалло открылся на дальней и в прыжке переправил сферу в ворота. Это был единственный гол во встрече. Представителя Динамо заменили на 90+2 минуте, чтобы потянуть время.

В полуфинале Кубка африканских наций молодежная команда Сенегала сойдется с победителем пары Конго U-20 – Тунис U-20. Эта дуэль состоится завтра, 3 марта.

Видео гола Диалло: