Диалло эффектным голом вывел Сенегал в полуфинал молодежного КАН – идеальная серия "львов Теранги"
Вингер Динамо Самба Диалло продолжает забивать в футболке сборной Сенегала U-20. На этот раз пострадал Бенин.
Кубок африканских наций U-20, 1/4 финала
Сенегал U-20 – Бенин U-20 – 1:0
Гол: Диалло, 51
"Львы Теранги" провели идеальный групповой этап молодежного КАН: не пропустили ни одного гола в 3 матчах и забили 8. Соперником в первом матче плей-офф был Бенин.
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В поединке не было много моментов, так что все мог решить один меткий выстрел. Так и вышло. Камара на 51-й минуте подал со штрафного, а Диалло открылся на дальней и в прыжке переправил сферу в ворота. Это был единственный гол во встрече. Представителя Динамо заменили на 90+2 минуте, чтобы потянуть время.
В полуфинале Кубка африканских наций молодежная команда Сенегала сойдется с победителем пары Конго U-20 – Тунис U-20. Эта дуэль состоится завтра, 3 марта.
Видео гола Диалло: