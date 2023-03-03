Металлист 1925 подписал 17-летнего нападающего
Металлист 1925 в своем Telegram-канале сообщил о трансфере нападающего Дениса Горбача.
Металлист 1925 попрощался с бразильцем, который был клиентом агентства тренера харьковчан
17-летний форвард является воспитанником киевской КДЮСШ Чемпион, за которую отметился 6 голами за 21 поединок.
Горбач будет играть за юношескую команду Металлиста 1925 под 19 номером. На взрослом уровне нападающий еще не имеет опыта выступлений.
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