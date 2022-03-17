Украинский голкипер подписал контракт с хорватским грандом – парень не смог закрепиться в Реале
17 марта 17:19 - Читати українською
Вратарь Давид Фесюк наконец-то перешел на профессиональный уровень.
Украинец подписал свой первый "взрослый" контракт со сплитским Хайдуком.
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На детско-юношеском уровне Фесюк занимался в академии Реала, однако из-за бюрократических нюансов не смог остаться в Испании. Летом в прошлом году голкипер присоединился к структуре Хайдука. Очевидно, Давид неплохо проявил себя и в 16 лет заслужил первый профессиональный контракт от хорватского гранда.
Добавим, что международный опыт Фесюка пока ограничивается одним матчем за сборную Украины U-17.
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