Украинец подписал свой первый "взрослый" контракт со сплитским Хайдуком.

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На детско-юношеском уровне Фесюк занимался в академии Реала, однако из-за бюрократических нюансов не смог остаться в Испании. Летом в прошлом году голкипер присоединился к структуре Хайдука. Очевидно, Давид неплохо проявил себя и в 16 лет заслужил первый профессиональный контракт от хорватского гранда.

Добавим, что международный опыт Фесюка пока ограничивается одним матчем за сборную Украины U-17.

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