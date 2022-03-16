"Богдану Исаченко 18 лет, он вырос в Киеве, Украина. В футбол начал играть в 6-летнем возрасте, в 11 лет надев форму Динамо Киев. Недавно он прибыл в Брагу, где начал тренироваться с Брагой.

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В его стране сейчас идет война, и молодой игрок обратился в клуб с просьбой спасти его семью. Клуб действовал оперативно и приютил его маму и сестру, помогая им с эвакуацией в Португалию.

Наталья и Варя Жержеруновы, мать и сестра Богдана Исаченко, прибыли в Португалию 13 марта. Наталья будет работать над баскетбольным проектом Брага, а Варя, кроме нормальной интеграции в школьную среду, будет иметь возможность заниматься в баскетбольной секции", – говорится в сообщении португальского клуба в социальной сети Facebook.

Напомним, Исаченко – воспитанник Динамо. В текущем сезоне защищал цвета команды U-19.

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