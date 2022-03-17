Українець підписав свій перший "дорослий" контракт зі сплітським Хайдуком.

Брага прихистила сім'ю голкіпера Динамо

На дитячо-юнацькому рівні Фесюк займався у академії Реала, однак через бюрократичні нюанси не зміг залишитися в Іспанії. Влітку минулого року голкіпер приєднався до структури Хайдука. Вочевидь, Давид непогано проявив себе і в 16 років заслужив перший професіональний контракт від хорватського гранда.

Додамо, що міжнародний досвід Фесюка наразі обмежується одним матчем за збірну України U-17.

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