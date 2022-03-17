Український голкіпер підписав контракт з хорватським грандом – хлопець не зміг закріпитися в Реалі
17 березня 17:19 - Читать на русском
Воротар Давид Фесюк нарешті перейшов на професіональний рівень.
Українець підписав свій перший "дорослий" контракт зі сплітським Хайдуком.
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На дитячо-юнацькому рівні Фесюк займався у академії Реала, однак через бюрократичні нюанси не зміг залишитися в Іспанії. Влітку минулого року голкіпер приєднався до структури Хайдука. Вочевидь, Давид непогано проявив себе і в 16 років заслужив перший професіональний контракт від хорватського гранда.
Додамо, що міжнародний досвід Фесюка наразі обмежується одним матчем за збірну України U-17.
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