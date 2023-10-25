Молодежь Руха переиграла соперников из Боснии и Герцеговины (1:3) в ответном матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Отчет читайте на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА 2023/24, путь чемпионов

Сараево U-19 – Рух U-19 – 1:3 (по сумме двух матчей – 2:4)

Голы: Бездроб, 4 – Панченко, 24, Квас, 65, Пастух, 84

Нереализованный пенальти: Касарда, 27

Первый матч завершился ничьей, поэтому на сегодня сохранилась максимальная интрига. Рух пропустил первым, провалившись в центре поля. Боснийцы вывели Бездроба на удар, а тот использовал грубую ошибку голкипера – Бакус пропустил в ближний угол.

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В середине тайма львовяне отыгрались. Прошла образцовая атака в две передачи: Турко забросил из глубины на фланг, Поповский прострелил вдоль ворот, а Панченко загнал мяч в сетку.

Через несколько минут Рух организовал схожую по стилистике атаку с забросом Турко. Федор ворвался в штрафную и был сбит вратарем. Арбитр назначил пенальти, однако Касарда не реализовал 11-метровый.

Дальше продолжалась равная игра с моментами на обоих концах поля. Нуркович и Федор обменялись острыми ударами со штрафных: босниец попал в Бакуса, а наш хавбек встряхнул каркас ворот.

Ни одна из команд не могла завладеть инициативой. Но на 65-й минуте Рух забил решающий гол, построив вертикальную атаку. Пастух протянул мяч и по идеальной траектории подключил Кваса, а тот спокойно переиграл голкипера.

Сараево большими силами пошло в атаку и попыталось вырвать ничью, однако украинцы мастерски отзащищались и сняли все вопросы третьим голом. Федор протолкнул мяч на Пастуха, а капитан перекинул через вратаря. Рух победил и вышел в следующий раунд, где соперником станет датский Митьюлланд.