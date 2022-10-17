Болгария, 14 тур

ЦСКА 1948 София – Спартак Варна – 2:0

Голы: Сердюк, 33, Умарбаев, 38

Худшая команда чемпионата Болгарии прогнозируемо ничего не смогла противопоставить фавориту. ЦСКА еще до перерыва забил два "сухих" гола. Счет 2:0 оказался победным и позволил "красным" хотя бы временно возглавить турнирную таблицу.

Реал хочет продлить контракт с Луниным – решение за украинцем, который грыз себя за пропущенный гол от Шахтера

Заметим, что первый (и соответственно победный) гол в свой актив записал Евгений Сердюк. Для 24-летнего украинца это дебютный мяч в составе ЦСКА, к которому он присоединился в начале сентября. Ранее Евгений выступал за Черно Море (также Болгария), за который забил 15 голов и отдал 4 ассиста за 24 матча.