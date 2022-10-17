Болгарія, 14 тур

ЦСКА 1948 Софія – Спартак Варна – 2:0

Голи: Сердюк, 33, Умарбаєв, 38

Найгірша команда чемпіонату Болгарії прогнозовано нічого не змогла протиставити фавориту. ЦСКА ще до перерви забив два "сухих" голи. Рахунок 2:0 виявися переможним і дозволив "червоним" бодай тимчасово очолити турнірну таблицю.

Реал хоче продовжити контракт з Луніним – рішення за українцем, який гриз себе за пропущений гол від Шахтаря

Зауважимо, що перший (і відповідно переможний) гол у свій актив записав Євген Сердюк. Для 24-річного українця це дебютний м'яч у складі ЦСКА, до якого він приєднався на початку вересня. Раніше Євген виступав за Черно Море (також Болгарія), за який забив 15 голів та віддав 4 асисти за 24 матчі.