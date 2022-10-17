Реал хочет подписать с Луниным новый контракт, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на издание ABC. Мадридцы заинтересованы в продолжении сотрудничества, ключевое слово за Андреем.

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В клубе очень впечатлены, как Лунин играет ногами. Все отмечают трудолюбие украинца, который одним из первых приходит на тренировку и одним из последних покидает базу. Карло Анчелотти нравится, что уверенность голкипера растет от матча к матчу.

Как сообщает источник, Андрей грыз себя за пропущенный гол от Шахтера во втором матче Лиги чемпионов. Он считает, что мог сыграть лучше. Однако тренерский штаб убедил украинца, что он не виноват. Лунин связывает свои грядущие мечты с Реалом.

Лунин за последний месяц сыграл 5 матчей за Реал (3 победы и 2 ничьих), воспользовавшись шансом после травмы Куртуа. С ним мадридцы торжествовали в Эль Класико. У 23-летнего голкипера контракт с Реалом до лета 2024-го.

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