В четверг, 14 августа, состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 3-й раунд квалификации, ответные матчи

Астана (Казахстан) – Лозанна (Швейцария) – 0:2 (первая игра – 1:3)

Голы: Леквейри, 48, Диаките, 66

Удаление: Эбонг, 86 (Астана, вторая желтая карточка)

Арарат-Армения (Армения) – Спарта Прага (Чехия) – 1:2 (первая игра – 1:4)

Голы: Баланта, 31 (п.) – Ррахмани, 23, Красники, 90+2

Удаление: Кейруш, 87 (Арарат-Армения, красная карточка)

Сабах (Азербайджан) – Левски София (Болгария) – 0:2 (первая игра – 0:1)

Голы: Кирилов, 40, Сула, 87

Дьёр (Венгрия) – АИК (Швеция) – 2:0 (первая игра – 1:2)

Голы: Гаврич, 34, Чонгвай, 60 (аг.)

Нереализованный пенальти: Салетрос, 51 (АИК)

Омония Никосия (Кипр) – Араз-Нахчыван (Азербайджан) – 5:0 (первая игра – 4:0)

Голы: Семедо, 9, Йоветич, 23, Эвандру, 30, 45+4, Мусяловски, 79

Хаммарбю (Швеция) – Русенборг (Норвегия) – 0:1 (первая игра – 0:0)

Гол: Исламович, 59

Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1 (первая игра – 0:3)

Голы: Одеде, 81 – Салиба, 72

Нереализованный пенальти: Струйкенс, 38 (Андерлехт)

Левадия (Эстония) – Дифферданж (Люксембург) – 1:3 (первая игра – 3:2)

Голы: Тамбеду, 92 – Бух, 89, 105+1, Хаджи, 119 (п.)

Удаление: Иборо, 107 (Левадия, вторая желтая карточка)

Полесье проиграло ответную игру ЛК, но проходит дальше – команда Ротаня едва не допустила камбэк Пакша, дальше Фиорентина

Астана на своем поле во второй раз проиграла Лозанне. Первая игра завершилась победой швейцарцев в два гола, однако казахи надеялись восстановить статус-кво. К сожалению, забить хотя бы один мяч не удалось – зато гости во втором тайме сумели дважды расписаться в воротах соперника и пройти дальше.

Пражская Спарта на выезде дожала Арарат. После разгрома в первом матче со счетом 4:1 чехи могли особо не волноваться, однако дали бой армянам, в добавленное время вырвав победу.

Азербайджанский Сабах после минимального поражения в гостях болгарскому Левски не смог реабилитироваться перед собственными болельщиками и потерпел повторное фиаско, пропустив дважды.

Дьер на своем поле взял реванш за поражение от АИКа в первом матче. В середине первого тайма венгры вышли вперед. После перерыва шведы должны были сравнивать, но Салетрос не сумел реализовать пенальти. Вскоре АИК все-таки забил, но в свои ворота. Дьёр удержал победу и по итогам двух матчей – 3:2 – прошел в следующий круг соревнований. Уже в добавленное время в составе венгров вышел украинский нападающий Александр Пищур.

Араз-Нахчиван во второй раз попал под каток кипрской Омонии. Команда из Никосии после разгромной победы на выезде 4:0 превзошла результат первого матча, отгрузив в ворота азербайджанцев 5 сухих голов (дублем отметился Эвандру).

В скандинавской дуэли Русенборг на выезде дожал Хаммарбю. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый норвежцами в начале второго тайма. Этот мяч оказался единственным забитым в двух матчах, поэтому шведы прекращают свои выступления в еврокубках.

Шериф разошелся миром с Андерлехтом. Бельгийцы дома одержали убедительную победу 3:0, поэтому в Молдову ехали с хорошим настроением. Его несколько подпортил Струйкенс, который в конце первого тайма не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот. За партнера реабилитировался Салиба на экваторе второй сорокапятиминутки. Шериф все-таки сумел порадовать своих болельщиков забитым голом, однако для общего успеха этого оказалось мало.

Левадия после боевой победы на выезде над Дифферданжем со счетом 3:2 держала свои ворота на замке в ответном матче до последней минуты, однако умудрилась пропустить. Люксембуржцы в добавленное время сумели выйти вперед, а через мгновение представитель Левадии заработал вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. На последней минуте второго овертайма Дифферданж с пенальти окончательно добил своих визави. 5:4 по сумме двух матчей – дальше идет Люксембург.

"Современный футбол – скучен": творивший магию, стал чемпионом с Депортиво и ударил своего тренера – гениальный Джалминья