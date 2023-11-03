Испанская пресса жестко прошлась по нападающему Валенсии Роману Яремчуку после кубкового матча против Логроньеса.

Украинец впервые за месяц вышел в основе "летучих мышей", но не смог впечатлить против представителя четвертого дивизиона.

Логроньес – Валенсия – 0:2 – видео голов и обзор матча с участием Яремчука

Издание Plaza Deportiva поставило Яремчуку 4 балла из 10 (хуже только у правого защитника Фулькье). "Плохо. Украинский форвард снова был выключен и не продемонстрировал никаких предпосылок для игры в старте. Рубену Барахе еще предстоит поработать, чтобы вернуть его уверенность".

Super Deporte было еще жестче: "Худший игрок Валенсии на поле. Ему не удалось выиграть ни одной дуэли, ударил локтем соперника и покинул поле, ничем не выделившись".

Напомним, Яремчук проводит сезон за Валенсию на правах аренды из Брюгге. Форвард наиграл около 250 минут, но результативными действиями еще не отличался.

Валенсия с трудом прошла до следующей стадии Кубка Испании – Яремчук принял участие в голе и получил желтую