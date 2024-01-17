"Хочу сказать, что Бавария предложила мне контракт на три года, но потом произошли события, которые не зависели от меня... Тем не менее, я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене.

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Как прошел 2023 год для команды? В конце мая я получил травму, мне пришлось восстанавливаться. Поэтому начало нового сезона 2023/24 для меня было нелегким. Я не был готов на сто процентов и поэтому пропустил первые матчи чемпионата. Сейчас у нашей команды стоят максимальные цели, наша задача – выйти в финальную часть и завоевать чемпионство в Бундеслиге. На данный момент мы разделяем первую позицию с ФК Шальке 04 в западной зоне", – поделился Степанов в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Артем является воспитанником Шахтера, также находился в системе Волыни. После начала полномасштабной войны футболист покинул Украину и подписал контракт с "фармацевтами".

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