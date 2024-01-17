"Хочу сказати, що Баварія запропонувала мені контракт на три роки, але потім відбулися події, які не залежали від мене… Проте я щиро радий, що так склалося, і я опинився в Леверкузені.

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Як пройшов 2023 рік для команди? У кінці травня я отримав травму, мені довелося відновлюватися. Тож початок нового сезону 2023/24 для мене був нелегким. Я не був готовий на сто відсотків і тому пропустив перші матчі чемпіонату. Зараз у нашої команди стоять максимальні цілі, наше завдання – вийти у фінальну частину і вибороти чемпіонство в Бундеслізі. На цей момент ми розділяємо першу позицію з ФК Шальке 04 в західній зоні", – поділився Степанов у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Артем є вихованцем Шахтаря, також перебував у системі Волині. Після початку повномасштабної війни футболіст покинув Україну і підписав контракт з "фармацевтами".

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