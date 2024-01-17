Український форвард міг стати гравцем Баварії
Нападник Байєра Артем Степанов розповів, як ледь не приєднався до мюнхенської Баварії.
"Хочу сказати, що Баварія запропонувала мені контракт на три роки, але потім відбулися події, які не залежали від мене… Проте я щиро радий, що так склалося, і я опинився в Леверкузені.
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Як пройшов 2023 рік для команди? У кінці травня я отримав травму, мені довелося відновлюватися. Тож початок нового сезону 2023/24 для мене був нелегким. Я не був готовий на сто відсотків і тому пропустив перші матчі чемпіонату. Зараз у нашої команди стоять максимальні цілі, наше завдання – вийти у фінальну частину і вибороти чемпіонство в Бундеслізі. На цей момент ми розділяємо першу позицію з ФК Шальке 04 в західній зоні", – поділився Степанов у інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, Артем є вихованцем Шахтаря, також перебував у системі Волині. Після початку повномасштабної війни футболіст покинув Україну і підписав контракт з "фармацевтами".
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