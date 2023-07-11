Украинский полузащитник Максим Хлань, в одностороннем порядке расторгнувший контракт с Зарей, с большой вероятностью продолжит карьеру в Польше, сообщает "ТаТоТаке".

Скандальный игрок сборной Украины должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом, – источник

По информации источника, на 20-летнего футболиста претендуют сразу два представителя Экстраклясы – действующий чемпион Ракув и познанская Варта. Сейчас идет процесс обсуждения условий контракта. Кроме того, интерес к вингеру проявляет неназванный клуб УПЛ.

Напомним, Хлань выступал за Зарю с января 2021 года. В марте он отказался продлевать контракт с луганчанами (действующее соглашение истекало 31 декабря 2023 года) и был отстранен от тренировок с главной командой. После матча 18-го тура УПЛ против Динамо Максим ни разу не попал в заявку Зари, повторив судьбу Владислава Кочергина, которого также длительное время мариновали в дубле.

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