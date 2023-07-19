Николай Кухаревич может попробовать себя в еще одном европейском первенстве.

Украинский нападающий Николай Кухаревич близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Экстраклясе. К 22-летнему футболисту проявляет интерес чемпион Польши Ракув, сообщает журналист Петр Шленка на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации источника, речь идет о возможной аренде.

Напомним, Кухаревич принадлежит французскому Труа, который по итогам предыдущего чемпионата вылетел из элиты французского футбола в Лигу 2. Николай прошлый сезон провел на правах аренды в шотландском Хиберниане, где в 15 матчах забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, в составе Ракува успешно выступает Владислав Кочергин, а СМИ приписывают польскому клубу интерес к еще одному нашему соотечественнику – Максиму Хланю из Зари.

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