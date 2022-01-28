"Еще когда я был в Бразилии, то переписывался с Таллесом. Спрашивал его об инфраструктуре клуба, быте и коллективе. Он дал исключительно положительную характеристику. Я рад, что в команде есть мой соотечественник, потому что понимаю, насколько важно адаптироваться человеку с другого континента. Думаю, что с ним мне будет проще привыкнуть к новым условиям.

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Еще раньше я общался с игроком Руха Габриэлем Сантосом. Когда-то мы играли в одной команде. В общем, все положительно отзываются об украинском чемпионате. Это хороший трамплин для молодых бразильцев", – сказал Эдсон для ТК Футбол.

После 17-ти туров УПЛ Рух расположился на 11-й строчке турнирной таблицы.

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