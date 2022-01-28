"Ще коли я був у Бразилії, то переписувався з Таллесом. Запитував його про інфраструктуру клубу, побут і колектив. Він дав винятково позитивну характеристику. Я радий, що в команді є мій співвітчизник, бо розумію, наскільки важливо адаптуватись людині з іншого континенту. Думаю, що з ним мені буде простіше звикнути до нових умов.

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Ще раніше я спілкувався з гравцем Руха Габріелем Сантосом. Колись ми грали в одній команді. Загалом усі позитивно відгукуються про український чемпіонат. Це хороший трамплін для молодих бразильців", – сказав Едсон для ТК Футбол.

Після 17-ти турів УПЛ Рух розташувався на 11-й сходинці турнірної таблиці.

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