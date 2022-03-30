Ще один футболіст з України тимчасово працевлаштувався за кордоном. Олексій Кащук перейшов у Сабах.

Півзахисник, який першу частину сезону УПЛ провів у Маріуполі на правах оренди, дограє кампанію в чемпіонаті Азербайджану.

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Сабах на своєму офіційному сайті оголосив про підписання з Кащуком короткотривалого контракту. Зауважимо, що права на Олексія належать донецькому Шахтарю. Хавбек був одним із гравців збірної України Олександра Петракова, яка виграла чемпіонат світу U-20.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ФІФА та УЄФА дозволили гравцям із УПЛ призупиняти дію чинних контрактів та без перешкод тимчасово переходити в інші команди.

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