Арбитр ФИФА Денис Шурман рассказал, почему уехал за границу во время войны и как удалось продолжить карьеру вдали от родины.

"Когда начались военные действия, мне с семьей пришлось выехать из Вишневого, где мы проживали, на Житомирщину. Но и там впоследствии стало опасно. У меня у сына заболевание, которое нужно постоянно наблюдать. Некоторые лекарства приходится заказывать за границей. А учитывая то, какие перебои начались с препаратами, мы с женой решили вывезти ребенка в Европу.

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Сначала мы поехали к родственникам в Польшу, но потом друзья подсказали, что есть возможность найти жилье в Гамбурге. Так мы и поступили. Уже на месте, прежде всего, зарегистрировались, оформили все необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку. И только после этого смогли обратиться к врачу и получить право на приобретение необходимых лекарств.

Когда мы решили первую задачу, нужно было думать, как и за что жить дальше. И здесь, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство УАФ, комитет арбитров и, в частности, Лучано Лучи, которые помогли мне подготовить письмо-обращение к местному футбольному союзу. Через некоторое время мне позвонил по телефону председатель Комитета арбитров Германии, который уже был в курсе моей ситуации. Сначала меня пригласили просто на матч, чтобы я познакомился, адаптировался к местным реалиям, а 1 апреля я отсудил один из поединков пятого немецкого дивизиона и получил назначение на игру четвертой лиги. Также мне пришло приглашение принять участие в семинаре арбитров Бундеслиги.

Кстати, в Гамбурге живет украинская община. Но даже сами немцы осуждают вторжение России в Украину. Люди всячески поддерживают беженцев, постоянно предлагают помощь. В социальных сетях мы присоединились к группе и теперь будем участвовать в различных акциях, митингах в поддержку нашей страны. Очень хочется верить, что война вскоре завершится, а развязавший это кровопролитие будет жестко наказан", – цитирует Шурмана официальный сайт УАФ.

Напомним, это не первый случай для украинских рефери: раньше Екатерина Монзуль успела дебютировать в Италии в статусе главного арбитра матча в женской Серии А, а Марина Стрелецкая трудоустроилась в чемпионате Швейцарии.

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