Арбітр ФІФА Денис Шурман розповів, чому виїхав за кордон під час війни і як вдалось продовжити кар'єру далеко від батьківщини.

"Коли почалися воєнні дії, мені з родиною довелося виїхати з Вишневого, де ми проживали, на Житомирщину. Але й там згодом стало небезпечно. У мене син має захворювання, яке потрібно постійно спостерігати. Деякі ліки доводиться замовляти за кордоном. А з огляду на те, які перебої почалися з препаратами, ми з дружиною вирішили вивезти дитину до Європи.

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Спочатку ми поїхали до родичів у Польщу, але потім друзі підказали, що є можливість знайти житло у Гамбурзі. Так ми і зробили. Уже на місці насамперед зареєструвалися, оформили всі необхідні документи, зокрема й медичну страховку. І лише після цього змогли звернутися до лікаря та отримати право на придбання необхідних ліків.

Коли ми вирішили перше завдання, треба було думати, як і за що жити далі. І тут, користуючись нагодою, хотів би подякувати керівництву УАФ, комітету арбітрів і, зокрема, Лучано Лучі, які допомогли мені підготувати лист-звернення до Німецького футбольного союзу. За деякий час мені зателефонував голова Комітету арбітрів Німеччини, який уже був у курсі моєї ситуації. Спочатку мене запросили просто на матч, щоб я познайомився, адаптувався до місцевих реалій, а 1 квітня я відсудив один із поєдинків п'ятого німецького дивізіону й уже отримав призначення на гру четвертої ліги. Також мені надійшло запрошення взяти участь у семінарі арбітрів Бундесліги.

До речі, у Гамбурзі мешкає велика українська громада. Але навіть самі німці засуджують вторгнення Росії до України. Люди всіляко підтримують біженців, постійно пропонують допомогу. У соціальних мережах ми приєдналися до групи й тепер братимемо участь у різноманітних акціях, мітингах на підтримку нашої країни. Дуже хочеться вірити, що війна незабаром завершиться, а той, хто розв'язав це кровопролиття, буде жорстко покараний", – цитує Шурмана офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, це не перший випадок для українських рефері: раніше Катерина Монзуль встигла дебютувати в Італії у статусі головного арбітра матчу в жіночій Серії А, а Марина Стрілецька працевлаштувалась у чемпіонаті Швейцарії.

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