Матч между Фейеноордом и Вольфсбергом будет обслуживать бригада арбитров во главе с Серджаном Йовановичем.

Заря – Брага: УЕФА назначил арбитра на матч Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт УАФ, на этой встрече будет работать и украинский рефери Виктор Копиевский. Он будет выполнять функции 4-го арбитра. К слову, это уже четвертое назначение нашего соотечественника на матч Лиги Европы.

Заметим, что сама встреча между Фейеноордом и Вольфсбергом состоится 29 октября в Роттердаме, начало в 19:55.

"Шахтар витиснув максимум": хто зупинив Інтер, Лукаку міг розраховувати на пенальті, а з Тайсоном будемо прощатися