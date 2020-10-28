Матч між Фейєнордом та Вольфсбергом обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі із Серджаном Йовановичем.

Зоря – Брага: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на цій зустрічі працюватиме і український рефері Віктор Копієвський. Він буде виконувати функції 4-го арбітра. До слова, це вже четверте призначення нашого співвітчизника на матч Ліги Європи.

Зауважимо, що сама зустріч між Фейєнордом та Вольфсбергом відбудеться 29 жовтня в Роттердамі, початок о 19:55.

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