Поединок второго тура ЛЕ с участием украинской команды рассудит грузин Георгий Круашвили – его назначили главным арбитром встречи.

Заря – Брага: луганчане начали продажу билетов на матч Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт Зари, ассистентами рефери станут Ливан Варамишвили и Заза Пипия, а четвертым арбитром будет Георгий Вадачкория.

Напомним, после первого тура Лиги Европы команда Виктора Скрипника расположилась на последнем месте квартета G, третье место в АЕКа, первую и вторую строчку между собой делят Лестер и Брага соответственно. Уже 29 октября Заря сыграет с португальской командой во втором туре группового этапа ЛЕ. Начало матча в 19:55.

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