Украинских фанов пустят на стадионы не раньше июля

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, когда болельщики смогут лично поддержать свою команду.

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро – не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями. К сожалению, Украина сейчас находится в так называемом плато заболеваемости – в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МОЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит с эпидемии.

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Футбол без зрителей – это не футбол. Все команды играют для них. Я всегда призывал украинцев приходить на матчи, только так можно поддержать любимую команду. Что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни. Если футболист заболеет на COVID-19? Будем определять всех контактных лиц, которые должны будут отправиться на самоизоляцию. Дальше будем принимать конкретное решение по ситуации.

Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных на COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель "R" – определение прироста заболеваемости за последние семь дней. Если эти факторы начнут возрастать, мы вернемся к ужесточению карантина", – сказал Ляшко в комментарии каналу "Футбол 1".

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