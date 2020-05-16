Українських фанів пустять на стадіони не раніше липня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, коли уболівальники зможуть особисто підтримати свою команду.

"Я сам хочу, щоб чемпіонат України поновився, оскільки без футболу некомфортно себе почуваю. Хотілося б якомога швидше потрапити на сектор, але, на жаль, це буде ще не скоро – не раніше липня ми можемо відновити матчі з глядачами. На жаль, Україна зараз знаходиться в так званому плато захворюваності – в день фіксується близько 500 заражених. Це ситуація, яка дозволяє нам пом'якшувати карантин, оскільки система МОЗ з нею справляється. Однак це не сигнал того, що країна виходить з епідемії.

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Футбол без глядачів – це не футбол. Всі команди грають для них. Я завжди закликав українців приходити на матчі, тільки так можна підтримати улюблену команду. Що стосується епідеміологічної ситуації, запевняю, що відвідування стадіону може спровокувати поширення коронавирусної хвороби. Якщо футболіст захворіє на COVID-19? Будемо визначати всіх контактних осіб, які повинні будуть відправитися на самоізоляцію. Далі будемо приймати конкретне рішення по ситуації.

Що може завадити зараз дограти чемпіонат України? Таких індикаторів чотири: більше восьми випадків на 100 тисяч населення в конкретному населеному пункті; більше 50% зайнятості зараженими ліжок, які відведені для хворих на COVID-19; певний показник тестування і показник "R" – визначення приросту захворюваності за останні сім днів. Якщо ці фактори почнуть зростати, ми повернемося до посилення карантину", – сказав Ляшко у коментарі каналу "Футбол 1".

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