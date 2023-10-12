"Было предложение об увеличении премиальной основы для арбитров. Если арбитр хорошо отсудил, получил определенное количество баллов, то он получает дополнительные средства. Формируют бонусный или премиальный фонд сами клубы. Но сейчас решили не рассматривать этот вопрос. Решили сконцентрироваться на тех вопросах, которые есть сейчас.

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Было много предложений, в том числе относительно оценки арбитров, потому что много негатива, много сплетен возникает именно потому, что нет прозрачного механизма, который понимают и клубы, и болельщики, и пресса. Поэтому вокруг этого начинаются какие-то сплетни, что влияет на качество, на имидж украинского футбола, на его репутацию. Много вопросов, в первую очередь, к Риццоли было о том, что давайте вы будете показывать оценки.

Есть палка о двух концах. С одной стороны, мы все заинтересованы в том, чтобы узнать, что получил арбитр. С другой, есть технические вопросы. Например, у нас 27 арбитров. Нужна постоянная ротация: кто-то заболел, кто-то работал на международном матче, кто-то из-за каких-то моментов еще не может. И наказывать, отстранять вообще всех невозможно, потому что лучшие деньги получает арбитр, который работает в поле. На сегодняшний день это более 1000 долларов – 39 тысяч гривен.

Поэтому арбитр, который совершил ошибку, получил предупреждение, получит максимум работу в машине VAR. Некоторые клубы говорили, что арбитр плохо отсудил, а в следующем матче был на VAR, то это, по сути, потеря денег. Это и есть наказание, потому что там арбитр получает значительно меньше. Лучано Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать", – поделился Денисов в комментарии Tribuna.

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