"Действительно, состоялось рабочее совещание клубов украинской Премьер-лиги и Комитета арбитров УАФ с участием руководителя комитета Лучано Лучи и главного эксперта по арбитражу Николы Риццоли. Стороны обменялись мнениями относительно качества арбитража матчей чемпионата Украины. Такие встречи очень нужны, имеем надежду, что они будут проходить на постоянной основе. Коллеги из Комитета арбитров продемонстрировали, как проходит анализ всех матчей украинской Премьер-лиги. Это действительно кропотливая работа, каждый эпизод рассматривается, анализируется и заносится в отдельный файл.

Баранка раскритиковал предложение Миная штрафовать арбитров: "А если у вас на работе будут забирать 70% зарплаты?"

Участники совещания рассмотрели и проанализировали ситуации за предыдущие туры, по которым у клубов возникали замечания и вопросы. Разговор был откровенный, конструктивный, все остались довольны и поблагодарили за эту работу.

Также клубы высказали пожелание, чтобы работа Комитета Арбитров была более открытой. Предварительно достигнута договоренность, что видеоразбор матчей, который проводится Комитетом Арбитров, будет доступен на официальных ресурсах Комитета", – резюмировал директор УПЛ Евгений Дикий.

"Я такого не помню". Шаран разнес судейство в УПЛ, проанализировав ошибки арбитров в матчах Миная