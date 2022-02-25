"Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать. Мои родные, друзья находятся в Новой Каховке. Не могут уехать, прячутся в подвалах.

"Я горжусь, что я украинец": Стаховский уверен в победе Украины в борьбе с российским агрессором

Город оккупирован. Висит тряпка с красно-бело-синими цветами. Комок в горле. Слова кончились. Сил нам всем", – написал Дитятьев на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вчера, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция западного мира, Петракова, Шевченко, Малиновского и других (LIVE)