Многие украинцы, которые были связаны с футболом, решили сменить футбольную форму на военную экипировку.

"Футбол 24" начинает серию материалов, рассказывающих об украинцах, покинувших свою основную профессию, чтобы защищать родную страну. В частности, Юрий Вернидуб, Владислав Велетень, Владимир Сеница, Святослав Сирота и Виталий Сапило – лишь часть тех футбольных людей, которые пошли защищать Украину от российских оккупантов.