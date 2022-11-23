Украинские футболисты, ушедшие на фронт после военного нападения россиян – видео-подборка от "Футбол 24"
19:24 - Читати українською
Многие украинцы, которые были связаны с футболом, решили сменить футбольную форму на военную экипировку.
"Футбол 24" начинает серию материалов, рассказывающих об украинцах, покинувших свою основную профессию, чтобы защищать родную страну. В частности, Юрий Вернидуб, Владислав Велетень, Владимир Сеница, Святослав Сирота и Виталий Сапило – лишь часть тех футбольных людей, которые пошли защищать Украину от российских оккупантов.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter