Портленд Тімберс і Портленд Торнс проведуть товариську зустріч для збору коштів на допомогу українцям, які постраждали через напад Росії.

Чоловічий (Тімберс) та жіночий (Торнс) колективи домовились про проведення благодійного матчу, кошти з якого передадуть ЮНІСЕФ, що допомагає українцям у час війни. Зустріч відбудеться 27 квітня об 11:00 за київським часом, інформує OregonLive.

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Портленд Торнс вже заявив, що пожертвує до 100 тисяч доларів. У кожного вболівальника буде нагода додатково перерахувати кошти на допомогу у касах Провіденс Парк. На спаринг одна команда вийде у жовтій формі Nike, а інша одягне синє екіпірування від Adidas, що відповідатиме кольорам прапора України.

Зустріч, яка триватиме 60 хвилин, обслуговуватиме Сергій Дем'янчук, 33-річний уродженець Тернопільщини, який судить в МЛС. Трансляція буде доступною на сайтах обох клубів.

Півзахисник Портленд Тімберс Дієго Чара у захваті від ідеї такого спарингу: "Я завжди вірю, що разом ми сильніші. Радий, що маю можливість зіграти у матчі, який означає набагато більше, ніж просто футбол. Це можливість для нас – клубу, гравців, міста – допомогти народу України у дуже важкий час".

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