На товарищеском поединке между "шмелями" и "бело-синими" будет работать отечественный рефери, который уже успел дебютировать в чемпионате Германии.

Как известно, во вторник, 26 апреля, Динамо на Сигнал Идуна Парк сойдется в товарищеском матче с дортмундской Боруссией. По сообщению Sport.de, один из таймов будет обслуживать украинский арбитр Денис Шурман.

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К слову, 35-летний рефери уехал из Украины в начале войны (сын Шурмана имеет заболевание, требующее особого ухода, – Футбол 24). Благодаря руководству УАФ и Лучано Лучи, председатель Комитета арбитров Германии предложил Денису работу – арбитр отсудил один из поединков пятого немецкого дивизиона и уже получил назначение на игру четвертой лиги.

Напомним, поединок между Борусией и Динамо стартует в 19:00.

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