Наши соотечественники будут работать на еврокубковых поединках.

Судейская бригада Евгения Арановского будет обслуживать матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между болгарским Лудогорцем и финским ХИКом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Виталий Романов.

Коллектив Николая Балакина будет работать на матче Лиги конференций между датским Силькеборгом и румынским Стяуа. Ассистировать ему будут Виктор Нижник и Александр Корнийко. Резервным арбитром выступит Ярослав Козык.

Напомним, оба матча состоятся в четверг, 6 октября, в 19:45.

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