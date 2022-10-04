Украинские бригады арбитров получили назначения на матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Наши соотечественники будут работать на еврокубковых поединках.
Судейская бригада Евгения Арановского будет обслуживать матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между болгарским Лудогорцем и финским ХИКом, сообщает официальный сайт УЕФА.
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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Виталий Романов.
Коллектив Николая Балакина будет работать на матче Лиги конференций между датским Силькеборгом и румынским Стяуа. Ассистировать ему будут Виктор Нижник и Александр Корнийко. Резервным арбитром выступит Ярослав Козык.
Напомним, оба матча состоятся в четверг, 6 октября, в 19:45.
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