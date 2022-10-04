Наші співвітчизники працюватимуть на єврокубкових поєдинках.

Суддівська бригада Євгена Арановського обслуговуватиме матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між болгарським Лудогорцем та фінським ГІКом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Віталій Романов.

Колектив Миколи Балакіна працюватиме на матчі Ліги конференцій між данським Сількеборгом та румунським Стяуа. Асистуватимуть йому Віктор Нижник та Олександр Корнійко. Резервним арбітром виступить Ярослав Козик.

Нагадаємо, обидва матчі відбудуться у четвер, 6 жовтня, о 19:45.

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