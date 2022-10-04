УЕФА объявил состав судейской бригады на матч между французской и украинской командами.

Главным арбитром матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В между Ренном и Динамо станет 39-летний испанец Хосе Санчес, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо. Четвертым арбитром будет Тиагу Мартинш. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.

К слову, Санчес лишь однажды пересекался с украинскими командами: в сезоне 2021/22 он зафиксировал победу Шахтера над Маккаби Тель-Авив (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, поединок между Ренном и Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров французы с 4-мя очками идут вторыми в турнирной таблице группы В, уступая Фенербахче худшей разницей забитых и пропущенных голов. Киевляне без очков – последние.

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