Украинская ассоциация футбола подтвердила, что 72-летний Лучано Лучи стал участником дорожно-транспортного происшествия на одной из улиц Киева.

Вечером 23 августа появились сообщения, что глава Комитета арбитров УАФ попал в аварию, в которой пострадали несколько человек. При этом сведений о состоянии итальянца не было – только указывалось, что он получил телесные повреждения.

УАФ подтвердила, что Лучано Лучи действительно был госпитализирован в одну из киевских больниц.

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"23 августа в 15:45 в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Ford. В нем находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, его помощник Роман Лышень и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора, и в этот момент в него врезался другой автомобиль. В результате ДТП Лучано Лучи, Роман Лышень и водитель получили травмы различной степени тяжести", - информирует официальный сайт УАФ.

"Лучано Лучи и Роман Лышень находятся в одной из киевских больниц, – рассказал председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов. – В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника. Планирую остаться здесь до утра. Более подробную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока только могу добавить, что ситуация находится под полным контролем Украинской ассоциации футбола".

Напомним, Лучано Лучи работает председателем Комитета арбитров УАФ с июня 2015 года. Недавно ему исполнилось 72.

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