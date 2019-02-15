Украинские арбитры могут получить вызов на матчи ЧМ в ближайшем будущем, – Лучи

Председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи заверил, что участие украинских рефери на матчах чемпионата мира не за горами.

"Горжусь ли тем, что украинская женская бригада арбитров будет работать на чемпионате мира? Безусловно. Хотя для нас это не сюрприз, поскольку Екатерина Монзуль не первый год работает на матчах высшего уровня. За последние восемь лет она участвовала во всех мероприятиях подобного плана, организованных ФИФА.

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Когда увидим украинских арбитров-мужчин на матчах Мундиаля? УЕФА – требовательна организация, но, думаю, мы уже очень близки к этому. В европейском футболе сейчас происходит смена поколений. Поэтому есть надежда в ближайшем будущем увидеть положительные для нас изменения", – цитирует Лучи официальный сайт ФФУ.

Напомним, итальянский функционер возглавляет свой пост в ФФУ с 2010 года.

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