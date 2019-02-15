Українські арбітри можуть отримати виклик на матчі ЧС в найближчому майбутньому, – Лучі

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі запевнив, що участь українських рефері на матчах чемпіонату світу не за горами.

"Чи пишаюсь тим, що українська жіноча бригада арбітрів буде працювати на чемпіонаті світу? Безумовно. Хоча для нас це не сюрприз, оскільки Катерина Монзуль не перший рік працює на матчах найвищого рівня. За останні вісім років вона брала участь у всіх заходах подібного плану, організованих ФІФА.

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Коли побачимо українських арбітрів-чоловіків на матчах Мундіалю? УЄФА – вимоглива організація, але, думаю, ми вже дуже близькі до цього. У європейському футболі зараз відбувається зміна поколінь. Тому є надія в найближчому майбутньому побачити позитивні для нас зміни", – цитує Лучі офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, італійський функціонер очолює свою посаду в ФФУ з 2010 року.

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