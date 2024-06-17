Нападающий сборной Венгрии Мартин Адам стал известным на весь мир, как только появился на поле в матче Евро-2024 против Швейцарии.

Сеть взорвалась публикациями о 29-летнем форварде, у которого совсем не футбольная комплекция.

Форвард Венгрии шокировал внешним видом – он вызвал бурное обсуждение и безумные предположения

"Конечно, эти мемы долетают и до меня. Обычно я смеюсь над ними. Я родился таким. Это мое тело, я не могу это изменить. Это моя генетика, больше ничего не могу сказать. Конечно, я очень мотивирован. На прошлом Евро я сидел дома и пил пиво", – цитирует Адама AS.

Выход форварда-гренадера не помог венграм избежать поражения от Швейцарии (1:3). В следующем туре группового этапа Евро они сойдутся с Германией (19 июня).

Герой дня: Нагельсманн переписал историю Евро с первой попытки, а план на 5:1 придумал в туалете – Бундесмашина завелась!