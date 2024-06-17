"Футбол между сборными сейчас немножко выровнялся. Очень много команд, которые играют в хороший футбол. Да, мы не берем топ-сборные, в которых есть игроки по 150-200 миллионов, которые делают разницу в каждом матче. Но все остальные, они отдают всего себя за свою страну, за своих болельщиков.

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Нам будет очень сложно играть со всеми в нашей группе, поэтому надо показывать это все на футбольном поле, и делать все, что от тебя требуется.

В первую очередь, нам будет нужно отталкиваться от своей игры, нам будет нужно показать свою лучшую игру. Каждому из нас, индивидуально и командно, это 100%.

Слабых команд не бывает на таком турнире, мы будем относиться ко всем командам с огромным уважением. Все понимают, что первая игра на таких турнирах очень важна, потому что это как буст психологически и физически. Поэтому надеюсь, что у нас получится достичь положительного результата", – сказал Зинченко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, в борьбе за выход в 1/8 финала Евро-2024 команда Реброва будет бороться с Румынией, Словакией и Бельгией.

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