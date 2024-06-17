Свой первый поединок на чемпионате Европы "сине-желтые" играют в Мюнхене, где местная Альянц Арена может принять почти 70 тысяч зрителей, но сегодня стадион заполнить не удалось.

Румыния – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024

Пресс-служба УАФ сообщает, что на матч продано около 60 тысяч билетов. Ожидается, что украинских болельщиков будет 11 700, а сторонников сборной Румынии – 10 тысяч. Остальные пропуски, очевидно, раскупили фаны, которые просто хотят насладиться атмосферой Евро-2024.

К слову, это будет первый официальный матч между сборными Украины и Румынии. Ранее было шесть товарищеских поединков. Три победы одержали наши соперники и три победы в активе "сине-желтых, правда, одна из них была в серии пенальти.

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