В субботу, 7 октября, состоялось два матча восьмого тура чемпионата Франции. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 8 тур

Метц – Ницца – 0:1

Гол: Будауи, 14

Реймс – Монако – 1:3

Голы: Теума, 58 (пен) – Якобс, 42, Балогун, 46, Бен-Эддер, 49

Ницца в текущем сезоне ни разу не проиграла. Отправляясь в Метц, команда Фариоли стремилась добыть три очка. Это в итоге удалось сделать. Более того, третий тур подряд команда не пропускает. В атаке у "орлят" мало что получалось, но свой гол они забили.

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Реймс и Монако – одни из лидеров чемпионата Франции, поэтому их противостояние могло существенно изменить расклад в турнирной таблице. Монегаски в первом тайме долго мучились с обороной шампанцев, но в конце концов на 42 минуте Якобс открыл счет. Второй тайм начался с избиения Реймса. Сначала экс-форвард Арсенала Балогун удвоил преимущество Монако, а Бен-Йеддер забил третий гол. Тедди Теума отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Монако набрал 17 баллов и находится на первой строчке. Даже если Брест свой матч выиграет, он не опередит команду Ади Хюттера. Ницца – вторая, с 16 очками, а Реймс находится на четвертой строчке с 13 пунктами.

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