Игнатенко ассистом в стиле Пирло спас Бордо от поражения – видео результативного действия украинца
Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко помог команде расписать ничью с Каном в рамках 7-го тура Лиги 2.
Лига 2, 7 тур
Бордо – Кан – 1:1
Голы: Давиташвили, 34 – Менди, 15
Бордо всерьез рискует остаться во втором дивизионе еще и на третий сезон. После девяти сыгранных матчей жирондинцы расположились на тринадцатом месте турнирной таблицы. Перенесенный поединок 7 тура против Кана был шансом исправить ситуацию.
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Это команды примерно одного уровня, но Бордо, играя дома, умудрился пропустить первым. К счастью, довольно оперативно удалось отыграться. Это Даниил Игнатенко вырезал роскошный пас со своей половины на Давиташвили. Больше голов зрители не увидели.
Следует отметить, что в этом матче украинский легионер Бордо отметился своим первым результативным действием в нынешнем сезоне. В прошлой кампании в активе Игнатенко было 2 гола и ассист за 35 матчей.
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