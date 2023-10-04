Лига 2, 7 тур

Бордо – Кан – 1:1

Голы: Давиташвили, 34 – Менди, 15

Бордо всерьез рискует остаться во втором дивизионе еще и на третий сезон. После девяти сыгранных матчей жирондинцы расположились на тринадцатом месте турнирной таблицы. Перенесенный поединок 7 тура против Кана был шансом исправить ситуацию.

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Это команды примерно одного уровня, но Бордо, играя дома, умудрился пропустить первым. К счастью, довольно оперативно удалось отыграться. Это Даниил Игнатенко вырезал роскошный пас со своей половины на Давиташвили. Больше голов зрители не увидели.

Следует отметить, что в этом матче украинский легионер Бордо отметился своим первым результативным действием в нынешнем сезоне. В прошлой кампании в активе Игнатенко было 2 гола и ассист за 35 матчей.

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