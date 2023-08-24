Йоэл Пиру в ближайшее время станет футболистом Лидса.

Нидерландский форвард Суонси Йоэл Пиру близок к смене клубной прописки уже этим летом – конкурентом Николая Кухаревича интересуется Лидс, выступающий в Чемпионшипе.

Кухаревич отметился первым голом в Англии – видео результативного дебюта украинца

Как сообщает издание Daily Mail, Лидс заплатит за игрока около 12 миллионов фунтов – футболист уже в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт.

24-летний форвард забил 44 гола за последние два сезона в составе Суонси. Портал Transfermarkt оценивает Джоэля в 10 миллионов евро.

Напомним, Кухаревич перешел в Суонси из Труа, подписав контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.