Украинец в Англии потеряет конкурента – клуб получит 12 миллионов
16:05 - Читати українською
Йоэл Пиру в ближайшее время станет футболистом Лидса.
Нидерландский форвард Суонси Йоэл Пиру близок к смене клубной прописки уже этим летом – конкурентом Николая Кухаревича интересуется Лидс, выступающий в Чемпионшипе.
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Как сообщает издание Daily Mail, Лидс заплатит за игрока около 12 миллионов фунтов – футболист уже в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт.
24-летний форвард забил 44 гола за последние два сезона в составе Суонси. Портал Transfermarkt оценивает Джоэля в 10 миллионов евро.
Напомним, Кухаревич перешел в Суонси из Труа, подписав контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.
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