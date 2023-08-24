Українець в Англії втратить конкурента – клуб отримає 12 мільйонів
16:05 - Читать на русском
Йоел Піру найближчим часом стане футболістом Лідса.
Нідерландський форвард Суонсі Йоел Піру близький до зміни клубної прописки вже цього літа – конкурентом Миколи Кухаревича цікавиться Лідс, який виступає в Чемпіоншипі.
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Як повідомляє видання Daily Mail, Лідс заплатить за гравця близько 12 мільйонів фунтів – футболіст вже найближчим часом пройде медогляд і підпише контракт.
24-річний форвард забив 44 голи за останні два сезони у складі Суонсі. Портал Transfermarkt оцінює Йоеля у 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, Кухаревич перейшов у Суонсі з Труа, підписавши контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон.
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