Нідерландський форвард Суонсі Йоел Піру близький до зміни клубної прописки вже цього літа – конкурентом Миколи Кухаревича цікавиться Лідс, який виступає в Чемпіоншипі.

Кухаревич відзначився першим голом в Англії – відео результативного дебюту українця

Як повідомляє видання Daily Mail, Лідс заплатить за гравця близько 12 мільйонів фунтів – футболіст вже найближчим часом пройде медогляд і підпише контракт.

24-річний форвард забив 44 голи за останні два сезони у складі Суонсі. Портал Transfermarkt оцінює Йоеля у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Кухаревич перейшов у Суонсі з Труа, підписавши контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон.