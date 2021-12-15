Чрезвычайно драматичным получился поединок 1/32 финала Кубка Шотландии между Дарвелом и Брихином. Не обошлось без представителей Украины.

Кубок Шотландии, 1/32 финала

Дарвел – Брихин – 2:2, пен. 5:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Меггатт, 45+1, Томсон, 80 – Инглис, 38, Маккинтош, 88

В составе Брихина вышел 19-летний украинский хавбек Максим Кучерявый, выступающий за команду на правах аренды из Сент-Джонстона. Именно он ассистировал Инглису, когда его команда открыла счет на 38-й минуте.

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Дарвел ответил двумя голами, но гости отыгрались на 88-й. Первый матч тоже завершился миром, потому игра дошла до серии пенальти. Кучерявый, который бил последним в основной серии, реализовал свой удар, а вот партнеры подвели. Два незабитых 11-метровых в исполнении игроков Брихина вывели дальше Дарвел.

К слову, сезон 2021/22 складывается для украинца удачно. Кучерявый уже забил 7 голов и отдал 8 ассистов в 20 матчах всех турниров.

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