Надзвичайно драматичним вийшов поєдинок 1/32 фіналу Кубка Шотландії між Дарвелом і Бріхіном. Не обійшлося і без представників України.

Кубок Шотландії, 1/32 фіналу

Дарвел – Бріхін – 2:2, пен. 5:4 (перший матч – 1:1)

Голи: Меггатт, 45+1, Томсон, 80 – Інгліс, 38, Маккінтош, 88

У складі Бріхіна вийшов 19-річний український хавбек Максим Кучерявий, який виступає за команду на правах оренди з Сент-Джонстона. Саме він асистував Інглісу, коли його команда відкрила рахунок на 38-й хвилині.

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Дарвел відповів двома голами, але гості таки відігралися на 88-й. Перший матч теж завершився миром, тому гра дійшла до серії пенальті. Кучерявий, який бив останнім в основній серії, реалізував свій удар, а от партнери підвели. Два незабитих 11-метрових у виконанні гравців Бріхіна вивели далі Дарвел.

До слова, сезон 2021/22 складається для українця вдало. Кучерявий вже забив 7 голів та віддав 8 асистів у 20-ти матчах всіх турнірів.

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