Александр Зинченко сыграл 3 матч подряд за неделю. Такого с игроком сборной Украины в команде Пепа не случалось давненько. Матч, как и онлайн-трансляция Ман Сити – Лидс на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Отмечаем оригинальный ход Гвардиолы, выпустившего с первых минут трио центральных защитников. Следовательно, по одной из версий украинский легионер должен был играть по всему левому краю. По другой – в центре поля.

Ман Сити – Лидс: Зинченко впервые в сезоне играет 3 матч подряд – редкий марафон и противоречивая позиция украинца

Ни в центре поля, ни вингбеком. На самом деле, просто Стоунз перешел на правый фланг. Ну, а Зина привычно для своего клуба вышел налево в защите. Именно краем Саши едва не прошла первая атака Лидса. Там у Бьелсы играет феноменальный вингер сборной Бразилии Рафинья. Гости подарили фаворитам стартовый момент уже на 7-й минуте. Фоден принял пас от соперника, отдал в штрафную, там Де Брюйне еще улучшил позицию для Бернарда. Как один из лучших игроков сезона не попал в пустые ворота?

Открыли счет хозяева также после помощи соперника. Фоден стрелял в пустые ворота с линии штрафной, Даллас махнул ногой, только черкнув снаряд. Грилиш замкнул подачу Мареза. Уже за 13 минут манчестерцы обеспечили себе комфортный отрыв 2:0. В предыдущем сезоне они ни раза за матч даже дважды не забили Лидсу, набрав всего 1 балл. Не прошло и 20 минут, а статистика ударов 8:0. Зина прилично защищается на своем фланге. Отбор, перехват, вынос – все работает в его арсенале.

В отдельные 5-минутные отрезки владение лидера АПЛ доходят до 94%! Зинченко, похоже, играет рукой в ​​борьбе с Рафиньей. Пенальти? VAR проверяет, случился ли эпизод в пределах штрафной. Украинец вышел сухим из воды. Здесь могло спокойно все удалением закончиться. Но быть может, видеоассистент рефери не имел права вмешиваться, поскольку эпизод произошел не в периметре. Де Брюйне оформил разгром на 32-й. Снова перехват в высокой позиции у владений Мелье. Фоден на Родри, тот в разрез на бельгийца. Это было стремительное убийство. У Лидса новая травма. Вышедший на позиции правого защитника Шеклтон не доиграл и тайм.

Как будто в большинстве играет Сити. Даже Зинченко забегает во вратарскую, чтобы замыкать подачу Фодена. Филу не хватило точности при выполнении этой передачи. У Лидса только парочка интересных контратак, которые не довели до ума. Вся Англия обсуждает эпизод с рукой Зинченко. Удивительный момент. Здесь либо пенальти, либо красная карточка, либо где-то фол усмотрели. Или же банально VAR столь увлекся просмотром на предмет пенальти, что забыл такое понятие, как "фол последней надежды".

Марез почти сразу после начала второго тайма забил 4 гол своей команды красивым обводным ударом. Зинченко что творит! Дважды эффектными финтами качнул Рафинью на чужой половине. Обычно это бразилец проделывает со своими оппонентами. Подчищает Алекс и в собственно вратарской, однако Даллас подхватывает снаряд и попадает в штангу. С перехвата Зинченко, выигравшего верховую борьбу, началась голевая атака №5. Перед этим Фоден залез в минимальный офсайд после паса Мареза. А тут Грилиш и Гюндоган развили усилия украинца, а Де Брюйне издалека бахнул в девятку.

Вот это правый защитник Джон Стоунз! И снова с удачного действия Зинченко на чужой половине начинается гол. Центрбек сборной Англии не с первой попытки забил (там еще и добивание после удара Ляпорту случилось), но таки прошил голкипера молодежной сборной Франции. Фоден блестяще закрутил с углового. Отличился Аке, заменивший Диаша во втором тайме. Ман Сити впервые в сезоне забил 7 голов за матч.