Защитник Иван Зотько будет искать новый клуб во время зимнего трансферного окна.

По обоюдному согласию сторон 26-летний центрбек и Кривбасс расторгли контракт, действующий до лета 2023 года, сообщает сайт криворожцев .

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Зотько присоединился к команде в июне 2021 года и с тех пор наиграл 18 официальных поединков, в которых отметился одним голом. С приходом Юрия Вернидуба защитник получал очень мало игрового времени – всего 209 минут.

Иван ранее выступал за украинские Металлист и Олимпик, а также испанские Валенсию Месталья, Эльче и Льейду.

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