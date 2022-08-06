Динамо Дрезден уверенно обыграло Галлешер в матче 2-го тура третьей Бундеслиги, а в составе триумфатора дебютировал украинец Кирилл Меличенко. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Германии 2022/23, 3-й дивизион. 2-й тур

Галлешер – Динамо Дрезден – 0:2

Голы: Нитфельд, 14, (аг.), Вайраух, 80

В составе Динамо Дрезден впервые вышел наш соотечественник Кирилл Меличенко, отыгравший на правом фланге обороны. Команда украинца повела в счете на 14 минуте, когда Нитфельд срезал мяч в свои ворота после прострела. Во второй половине Динамо добило соперника голом Вайрауха, одержав уверенную победу.

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Таким образом, команда из Дрездена набрала 3 очка и расположилась на 7 позиции, а Галлешер с нулем пунктов остался на дне турнирной таблицы.

Напомним, что Меличенко является воспитанником академии Шахтера. В марте он начал тренироваться в составе дрезденского клуба, который в итоге решил заключить с украинским контракт на 2 года.

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